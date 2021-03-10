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2021
https://1prime.ru/finance/20210310/833201930.html
Банк России впервые присвоил статус депозитария регистратору ценных бумаг
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Банк России впервые выдал лицензию на осуществление депозитарной деятельности организации, имеющей лицензию на ведение реестра владельцев ценных бумаг, сообщается на сайте... ПРАЙМ, 10.03.2021
ценные бумаги, банк россии, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Банк России впервые выдал лицензию на осуществление депозитарной деятельности организации, имеющей лицензию на ведение реестра владельцев ценных бумаг, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России 10 марта 2021 года впервые за историю финансового рынка выдал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее — регистратор), акционерному обществу "Регистратор КРЦ" (АО "КРЦ")", — говорится в сообщении.
ЦБ проанализировал сферу оказания перечня услуг, предоставляемых сегментом учетной инфраструктуры и, учитывая потребности финансового рынка, были внесены соответствующие изменения в законодательство о рынке ценных бумаг. "Речь идет об изменениях, вступивших в силу с 20.07.2020, в результате которых у регистратора появилась возможность расширить перечень предоставляемых услуг", — отмечает регулятор.
Специализированный регистратор "КРЦ" создан 1 марта 1996 года и оказывает комплексные услуги, связанные с регистрационной деятельностью на рынке ценных бумаг.