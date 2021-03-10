МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Банк России впервые выдал лицензию на осуществление депозитарной деятельности организации, имеющей лицензию на ведение реестра владельцев ценных бумаг, сообщается на сайте регулятора.

"Банк России 10 марта 2021 года впервые за историю финансового рынка выдал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее — регистратор), акционерному обществу "Регистратор КРЦ" (АО "КРЦ")", — говорится в сообщении. Рубль зашатался. США нащупали "болевую точку" российской экономики

ЦБ проанализировал сферу оказания перечня услуг, предоставляемых сегментом учетной инфраструктуры и, учитывая потребности финансового рынка, были внесены соответствующие изменения в законодательство о рынке ценных бумаг. "Речь идет об изменениях, вступивших в силу с 20.07.2020, в результате которых у регистратора появилась возможность расширить перечень предоставляемых услуг", — отмечает регулятор.

Специализированный регистратор "КРЦ" создан 1 марта 1996 года и оказывает комплексные услуги, связанные с регистрационной деятельностью на рынке ценных бумаг.