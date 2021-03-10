МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Минфин России готов к возможному введению новых санкций на российский госдолг, такой режим готовности уже стал нормой, сообщил журналистам замминистра финансов Тимур Максимов. Эксперт рассказал, как обойти санкции против облигаций России

Агентство Блумберг на прошлой неделе сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.

"Мы с 2014 года живем в этом режиме… Мне кажется, этот режим уже стал для нас нормой. Мы готовы ко всему и живём по принципу — будет день, будет пища… Мы с 2014 года ко всему готовы", — сказал Максимов, отвечая на вопрос о возможном расширении санкций на ОФЗ.