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2021
https://1prime.ru/finance/20210310/833201977.html
Минфин прокомментировал возможные новые санкции на российский госдолг
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Минфин России готов к возможному введению новых санкций на российский госдолг, такой режим готовности уже стал нормой, сообщил журналистам замминистра финансов Тимур Максимов... ПРАЙМ, 10.03.2021
великобритания, сша, минфин рф, санкции, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Минфин России готов к возможному введению новых санкций на российский госдолг, такой режим готовности уже стал нормой, сообщил журналистам замминистра финансов Тимур Максимов.
Агентство Блумберг на прошлой неделе сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.
"Мы с 2014 года живем в этом режиме… Мне кажется, этот режим уже стал для нас нормой. Мы готовы ко всему и живём по принципу — будет день, будет пища… Мы с 2014 года ко всему готовы", — сказал Максимов, отвечая на вопрос о возможном расширении санкций на ОФЗ.