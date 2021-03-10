МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Минфин России готов к возможному введению новых санкций на российский госдолг, такой режим готовности уже стал нормой, сообщил журналистам замминистра финансов Тимур Максимов.

Продажа облигаций федерального займа частным лицам в одном из отделений Сбербанка

Эксперт рассказал, как обойти санкции против облигаций России

Агентство Блумберг на прошлой неделе сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.

"Мы с 2014 года живем в этом режиме… Мне кажется, этот режим уже стал для нас нормой. Мы готовы ко всему и живём по принципу — будет день, будет пища… Мы с 2014 года ко всему готовы", — сказал Максимов, отвечая на вопрос о возможном расширении санкций на ОФЗ.