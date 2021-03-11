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2021
https://1prime.ru/finance/20210311/833208344.html
ТГК-1 в 2020 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 3,3%
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Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в 2020 году увеличилась на 3,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 8,253 миллиарда рублей, сообщает компания. Выручка за отчетный период... ПРАЙМ, 11.03.2021
отчетность, чистая прибыль, тгк-1, новости, бизнес, финансы
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в 2020 году увеличилась на 3,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 8,253 миллиарда рублей, сообщает компания.
Выручка за отчетный период снизилась на 8,6% и составила 88,889 миллиарда рублей.
EBITDA ТГК-1 по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 23,229 миллиарда рублей против 27,668 миллиарда рублей на 31 декабря 2019 года, снизившись на 16%.
ТГК-1 — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компании объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность — 6,9 ГВт, тепловая — 13,5 тысячи Гкал/ч.