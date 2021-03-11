МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 13 (2253).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5679-У от 25.12.2020 "О присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62618 от 26.02.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-318 от 4.03.2021 "О внесении изменения в пункт 1 приказа Банка России от 26 февраля 2021 года № ОД-284";

— приказ № ОД-324 от 5.03.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974";

— изменения, вносимые в Положение о Комитете финансового надзора Банка России, № КФН/И-2021 от 9.03.2021.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.02.2021; сообщения об исключении ОАО "Международный торгово-промышленный банк" и ООО "Русфинанс Банк" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.