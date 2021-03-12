МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Банк России рассмотрит регулирование плавающих процентных ставок по потребительским кредитам, которые выдаются на долгий период, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. ЦБ не исключил введение комиссии при переводе денег в цифровой рубль

Президент России Владимир Путин в начале марта поручил правительству и ЦБ до 15 июля обеспечить принятие закона, регулирующего порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку. В Банке России тогда выпустили доклад на эту тему, в котором отмечалось, что кредитование по плавающим ставкам при резком их росте может "заразить" другие кредиты заемщика, а это системный риск для банковского сектора.

"В нашем докладе о плавающих ставках мы выделили ипотеку из-за того, что это долгий кредит, что повышает риск увеличения ставок в долгосрочном периоде. Потребкредиты короче, хотя сейчас они уже есть и по пять и семь лет", — заявила глава ЦБ в интервью газете "Известия".

Однако, она отметила, что Банк России в рамках обсуждения этой темы обязательно рассмотрит и потребительские кредиты, "если они длинные и имеется большой процентный риск".

При этом, по словам Набиуллиной, полный запрет применения плавающих ставок в РФ – это "крайний случай". "Мы изучали международный опыт, он в докладе изложен, и показывает, что есть более мягкие способы регулирования. Например, ограничение изменения ставки, чтобы заемщик понимал, какой уровень изменения допустим, например, на 1-2%, но не более того", — заявила она.

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