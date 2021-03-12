МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области, а также республики Северная Осетия, Бурятия и Алтай сильнее всего среди российских регионов нуждаются в продлении программы льготной ипотеки на новостройки, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Власти Петербурга оценили продление льготной ипотеки

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что антикризисную программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках можно продлить без негативных эффектов в 24 регионах страны: Башкортостане, Удмуртии, Мордовии, Алтае, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае, Новосибирской, Ростовской, Челябинской, Ярославской, Саратовской, Волгоградской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Ивановской, Оренбургской, Омской, Псковской, Астраханской, Томской и Курганской областях.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, комментируя данное заявление, что правительство не рассматривало названные главой Банка России регионы в качестве кандидатов на продление программы.

Генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко сообщил, что поддержать льготной ипотекой следовало бы те регионы, где "буксуют" программы по расселению ветхого и аварийного жилья, а нового строится недостаточно. По его словам, это Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области, а также республика Северная Осетия. "Это простимулировало бы застройщиков начать новые проекты, и хотя бы часть людей, живущих в неприемлемых условиях, могла бы переехать из ветхих бараков с протекающими крышами и деревянных домов без канализации в нормальные квартиры", — прокомментировал он.

Продление программы актуально, прежде всего, для регионов с относительно невысоким уровнем доходов населения и качества жизни, например, Алтая и Бурятии, отметил в свою очередь руководитель направления первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев.

В ходе обсуждения параметров продления льготной ипотеки стоит помнить о наличии существующей программы поддержки проектов жилищного строительства на низкомаржинальных рынках, поделился мнением генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. "Ведь в этой программе при определении регионов использовался показатель среднедушевых доходов населения. Как итог, был получен список из 49 субъектов, в который вошли, к примеру, Брянская и Новгородская области, Крым. На наш взгляд, стоит воспользоваться возможностью получить синергию двух программ поддержки. Первая позволяет сформировать спрос, а вторая – предложение со стороны застройщиков", — сказал он.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заявил о необходимости распространения программы более целевым образом на тех, кто улучшает свои жилищные условия, или тех, кто подпадает под ту или иную льготную категорию, а не рассматривает покупку в качестве инвестиции. "Нарезка на регионы, скорее всего, будет не совсем корректной и не справедливой. Было бы правильнее работать над более адресным применением программы и развивать насыщение рынка предложением", — подытожил он.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.

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