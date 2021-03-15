МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выступает за создание коллегиального совещательного органа — Совета страховщиков стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который помог бы интегрировать страховые рынки стран-участниц, сообщила пресс-служба ВСС.

Как отмечают в союзе, прежде всего взаимодействие с государственными органами стран ЕАЭС поможет борьбе со страховым мошенничеством. Кроме того, страховщики могли бы получить новые возможности для заключения договоров, например, страхования трудовых мигрантов. Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

Среди других важных моментов, в которых помог бы такой орган, ВСС выделяет онлайн-продажи полисов страховых компаний государств-членов ЕАЭС для страхования туристов на территории союзного пространства. Также союз акцентирует внимание на сотрудничестве в рамках международного страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта" — аналога российского ОСАГО.

"Объединение усилий профессиональных сообществ по гармонизации законодательства стран ЕАЭС и выстраиванию информационного взаимодействия, безусловно, окажет содействие в интеграции страховых рынков и создании условий для устойчивого развития их участников", — прокомментировал глава ВСС Игорь Юргенс.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.