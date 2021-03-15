Российские страховщики призывают создать Совет страховщиков стран ЕАЭС
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выступает за создание коллегиального совещательного органа — Совета страховщиков стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который помог бы интегрировать страховые рынки стран-участниц, сообщила пресс-служба ВСС.
Как отмечают в союзе, прежде всего взаимодействие с государственными органами стран ЕАЭС поможет борьбе со страховым мошенничеством. Кроме того, страховщики могли бы получить новые возможности для заключения договоров, например, страхования трудовых мигрантов.
Среди других важных моментов, в которых помог бы такой орган, ВСС выделяет онлайн-продажи полисов страховых компаний государств-членов ЕАЭС для страхования туристов на территории союзного пространства. Также союз акцентирует внимание на сотрудничестве в рамках международного страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта" — аналога российского ОСАГО.
"Объединение усилий профессиональных сообществ по гармонизации законодательства стран ЕАЭС и выстраиванию информационного взаимодействия, безусловно, окажет содействие в интеграции страховых рынков и создании условий для устойчивого развития их участников", — прокомментировал глава ВСС Игорь Юргенс.
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
https://1prime.ru/finance/20210315/833235233.html