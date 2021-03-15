МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выступает за создание коллегиального совещательного органа — Совета страховщиков стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который помог бы интегрировать страховые рынки стран-участниц, сообщила пресс-служба ВСС.

Как отмечают в союзе, прежде всего взаимодействие с государственными органами стран ЕАЭС поможет борьбе со страховым мошенничеством. Кроме того, страховщики могли бы получить новые возможности для заключения договоров, например, страхования трудовых мигрантов.

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Среди других важных моментов, в которых помог бы такой орган, ВСС выделяет онлайн-продажи полисов страховых компаний государств-членов ЕАЭС для страхования туристов на территории союзного пространства. Также союз акцентирует внимание на сотрудничестве в рамках международного страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта" — аналога российского ОСАГО.

"Объединение усилий профессиональных сообществ по гармонизации законодательства стран ЕАЭС и выстраиванию информационного взаимодействия, безусловно, окажет содействие в интеграции страховых рынков и создании условий для устойчивого развития их участников", — прокомментировал глава ВСС Игорь Юргенс.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.