МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение банка "Открытие" и Михаила Гуцериева, одного из экс-акционеров Бинбанка, в деле по иску ЦБ в интересах "Открытия" о взыскании с Микаила Шишханова, Гуцериева и четырех других бывших контролирующих лиц Бинбанка более 85,4 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, в связи с утверждением мирового соглашения суд прекратил производство в части требований к Гуцериеву.

По условиям мирового соглашения, Гуцериев выплатит в пользу банка "Открытие", чьи интересы представляет ЦБ, более 14,2 миллиарда рублей. При этом исковые требования к остальным ответчикам – бывшему основному владельцу Бинбанка Шишханову и бывшим топ-менеджерам Александру Лукину, Кириллу Любенцову, Петру Морсину и Константину Калагину – уменьшатся на эту сумму и составят порядка 71,2 миллиарда рублей.

По словам представителя "Открытия" в суде, сумма в размере 10 миллиардов рублей уже размещена Гуцериевым на эскроу-счете в банке-агенте ВТБ, ее "Открытие" сможет получить сразу после утверждения мирового соглашения. Оставшиеся более 4,2 миллиарда рублей Гуцериев обязался выплатить до 31 декабря 2024 года. Утечка на трубопроводе в ХМАО может обойтись без последствий

Иск ЦБ заявлен о взыскании убытков в пользу банка "Открытие", к которому сейчас присоединен Бинбанк. Ранее суд по ходатайству истца принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков, за исключением Гуцериева, в пределах суммы иска. В понедельник суд отложил дальнейшие слушания на 19 апреля.

Группа "Сафмар" Гуцериева 22 сентября 2020 года сообщила, что "Сафмар", банки "Траст" и "Открытие" урегулировали все претензии Фонда консолидации банковского сектора и ЦБ РФ в отношении операций Бинбанка и "Рост банка", совершенных до момента санации кредитных учреждений. Еще в ноябре 2019 года "Траст", "Открытие" и "Сафмар" подписали мировое соглашение об урегулировании споров. Планировалось, что общая сумма сделок, которые будут проведены в рамках соглашения, превысит 135 миллиардов рублей. Новое мировое соглашение Гуцериева и "Открытия" заключено в дополнение к предыдущему.