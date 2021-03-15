МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 16–17 /2256–2257/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5712-У от 13.01.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 27 ноября 2017 года № 4623-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62525 от 16.02.2021, вступает в силу с 1.10.2021/.