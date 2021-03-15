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2021
https://1prime.ru/finance/20210315/833238965.html
В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 16–17 (2256–2257)
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В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 16–17 /2256–2257/. В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 5712-У от... ПРАЙМ, 15.03.2021
вестник банка россии, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 16–17 /2256–2257/.
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 5712-У от 13.01.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 27 ноября 2017 года № 4623-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62525 от 16.02.2021, вступает в силу с 1.10.2021/.