АФИНЫ, 17 мар — ПРАЙМ. Греция в среду разместила на международных финансовых рынках новые 30-летние облигации на 2,5 миллиарда евро, при этом подано заявок на 26,1 миллиарда евро, сообщил Фонд по управлению госдолгом страны. ЕС планирует ввести цифровые сертификаты по COVID-19

Этот первый выпуск 30-летних облигаций с 2008 года. Книга заявок на облигации со сроком погашения 24 января 2052 года была открыта в среду.

В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Кредиты страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов в обмен на реформы и политику "затягивания поясов".

В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, которые длились восемь лет. После этого, в марте 2019 года, страна впервые за девять лет выпустила десятилетние гособлигации, доходность их составила 3,9% при фиксированном годовом купоне. В 2006 году выпускались десятилетние облигации с доходностью 6,95% годовых. Минфин разместил на аукционе ОФЗ одного выпуска

В январе 2021 года Греция разместила 10-летние облигации на 3,5 миллиарда евро под 0,8%.

В декабре Греция сообщила, что начинает процесс досрочного погашения части кредита МВФ на сумму 3,6 миллиарда евро. До этого Афины в ноябре 2019 года досрочно выплатили МВФ часть кредита в 2,7 миллиарда евро из примерно 8 миллиардов евро общей суммы кредитов из МВФ, полученных до лета 2019 года. Как сообщил Минфин, досрочный платеж осуществляется с целью оптимального использования денежных ресурсов греческого государства, снижения процентных ставок и валютного риска.