МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 18 (2258).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— приказ Минсельхоза России, Минфина России и Банка России № 39/82/5734-У от 17.02.2021 "О признании не действующими на территории Российской Федерации Указаний Министерства сельского хозяйства СССР, Министерства финансов СССР и Государственного банка СССР от 18 декабря 1978 г. № 269-1/119/162 "О порядке планирования, финансирования и учета операций по возмещению потерь совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий системы Министерства сельского хозяйства СССР от стихийных бедствий и иных неблагоприятных условий";

— приказ Минсельхоза России, Минфина России и Банка России № 38/83/5735-У от 17.02.2021 "О признании не действующим на территории Российской Федерации письма Министерства сельского хозяйства СССР, Министерства финансов СССР и Государственного банка СССР от 30 января 1981 г. № 269-1/15/343 "О порядке планирования и учета страховых платежей по государственному обязательному страхованию молодых многолетних насаждений и объектов, находящихся в стадии незавершенного строительства, в совхозах и других государственных сельскохозяйственных предприятиях системы Министерства сельского хозяйства СССР";

— приказ № ОД-347 от 10.03.2021 "Об утверждении списка эмитентов, регистрация выпусков /дополнительных выпусков/ эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска /дополнительного выпуска/ эмиссионных ценных бумаг которых, а также контроль в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации за которыми осуществляются Департаментом корпоративных отношений, и отмене приказа Банка России от 20.05.2019 № ОД-1141";

— приказ № ОД-359 от 12.03.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк" АО КБ "ФорБанк" /г. Москва/";

— приказ № ОД-360 от 12.03.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк" АО КБ "ФорБанк" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-361 от 12.03.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Коммерческий банк "Современные Стандарты Бизнеса" /Общество с ограниченной ответственностью/ КБ "ССтБ" /ООО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-362 от 12.03.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Современные Стандарты Бизнеса" /Общество с ограниченной ответственностью/ КБ "ССтБ" /ООО/ /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-363 от 12.03.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата" АО НКО "Сетевая Расчетная Палата" /г. Казань/";

— приказ № ОД-364 от 12.03.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата" АО НКО "Сетевая Расчетная Палата" /г. Казань/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-365 от 12.03.2021 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Альба Альянс" /Общество с ограниченной ответственностью/ ООО КБ "Альба Альянс" /г. Москва/";

— приказ № ОД-366 от 12.03.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974";

— приказ № ОД-367 от 12.03.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Евроазиатский Инвестиционный Банк" /Общество с ограниченной ответственностью/ ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк" /г. Москва/";

— приказ № ОД-395 от 16.03.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Банк "Прохладный" /общество с ограниченной ответственностью/ Банк "Прохладный" ООО /Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный/";

— информационное письмо № ИН-06-59/13 от 05.03.2021 "О проведении осмотра поврежденного транспортного средства в рамках договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение об исключении Коммерческого Банка "Аскания Траст" /ООО/ из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.