АФИНЫ, 18 мар — ПРАЙМ. Греция в четверг завершила досрочное погашение части кредитов, полученных от Международного валютного фонда, сообщило министерство финансов страны. Греция возобновила размещение 30-летних облигаций

Досрочное погашение было произведено по решению министра финансов Христоса Стайкураса.

"Процедура была начата по официальному запросу минфина 8 февраля 2021 года. Погашенная часть кредита составляет 3,3 миллиарда евро и касается выплат, которые должны были производиться с завтрашнего дня, 19 марта, по 2 декабря 2022 года. В частности, около 1,5 миллиарда евро должны были выплатить в течение этого года, а остальное — в 2022 году", — говорится в поступившем в РИА Новости сообщении минфина Греции.

Министерство напоминает, что сегодняшнее досрочное погашение, которое "обеспечивает оптимальное использование денежных ресурсов греческого государства", является вторым для нынешнего правительства. Таким образом, выплачено около 6 миллиардов евро, то есть около 75% кредита МВФ, общая сумма которого составляла на лето 2019 года примерно 8 миллиардов евро.

"Эта новая выплата еще больше укрепляет доверие к стране у партнеров, институтов, рынков и инвесторов, снижает процентные ставки и валютный риск, снижает риск рефинансирования на следующие два года и улучшает ключевые показатели устойчивости государственного долга", — заявил минфин. ВВП Греции в 2020 году упал на 8,2%

Как сообщает министерство, новое досрочное погашение уже было воспринято как очень позитивное событие в отношении долга греческого государства как рейтинговыми агентствами, так и международным инвестиционным сообществом.

"Этот факт нашел отражение в значительном спросе, низкой стоимости заимствования и отличном качестве вчерашнего выпуска 30-летних облигаций и позволяет греческому государству продолжать привлекать ресурсы с рынков на особо выгодных условиях", – считает Минфин.

В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. МВФ был в тройке кредиторов Греции, выдававших стране кредиты в обмен на жесткие реформы. Транши кредитов выдавались при выполнении согласованных условий.

Министр финансов Греции Христос Стайкурас 28 декабря сообщил, что Греция начинает процесс второго досрочного погашения части кредита МВФ на сумму 3,6 миллиарда евро. До этого Афины в ноябре 2019 года досрочно выплатили МВФ часть кредита в 2,7 миллиарда евро из примерно 8 миллиардов евро общей суммы кредитов из МВФ, полученных до лета 2019 года.

В среду, 17 марта Греция разместила на международных финансовых рынках новые 30-летние облигации на 2,5 миллиарда евро с процентной ставкой 1,956%, при этом было подано заявок на 26,1 миллиарда евро. За 13 лет это первый выпуск 30-летних облигаций. В 2008 году облигации были выпущены под 4,6% годовых.