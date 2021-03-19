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2021
https://1prime.ru/finance/20210319/833276743.html
Набиуллина назвала основной приоритет для Банка России
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Девалютизация сбережений населения РФ — приоритет для ЦБ, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается валютных счетов и валютизации… Мы изменений ставок ФОР не... ПРАЙМ, 19.03.2021
сбережения, цб рф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Девалютизация сбережений населения РФ — приоритет для ЦБ, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается валютных счетов и валютизации… Мы изменений ставок ФОР не обсуждаем, девалютизация — это наш приоритет. Мы действительно видим, что во время пандемии произошли изменения предпочтений, прежде всего, с точки зрений сбережения-потребления и формы сбережения в связи с понижением ключевой ставки. Это и выход на фондовый рынок и, конечно, сбережений в виде наличных — это тенденция мировая в условиях пандемии. Будем смотреть на то, как будет развиваться ситуация. У населения есть возможность хранить сбережения в рублях, и это способствует нашей положительной ставке", — сообщила Набиуллина в пятницу на пресс-конференции.