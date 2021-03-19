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Набиуллина считает важным вернуться к выполнению бюджетного правила
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России важно в 2022 году вернуться к выполнению бюджетного правила, оно способствует стабильности курса рубля, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Стабильности курса,... ПРАЙМ, 19.03.2021
бюджетное правило, эльвира набиуллина, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. России важно в 2022 году вернуться к выполнению бюджетного правила, оно способствует стабильности курса рубля, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Стабильности курса, безусловно, способствует бюджетное правило. Поэтому мы считаем очень важным полностью вернуться в 2022 году к параметрам бюджетного правила", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.
Бюджетное правило ограничивает расходование нефтегазовых доходов, их предельный уровень определяется по специальной формуле с учетом нефтяных цен и прогнозируемого курса рубля. Власти РФ в условиях распространения коронавируса смягчили бюджетное правило на 2021 год, но Минфин планирует нормализовать бюджетную политику к 2022 году.