МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. России важно в 2022 году вернуться к выполнению бюджетного правила, оно способствует стабильности курса рубля, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Центробанк предоставит банкам ликвидность в случае санкций на госдолг

"Стабильности курса, безусловно, способствует бюджетное правило. Поэтому мы считаем очень важным полностью вернуться в 2022 году к параметрам бюджетного правила", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.

Бюджетное правило ограничивает расходование нефтегазовых доходов, их предельный уровень определяется по специальной формуле с учетом нефтяных цен и прогнозируемого курса рубля. Власти РФ в условиях распространения коронавируса смягчили бюджетное правило на 2021 год, но Минфин планирует нормализовать бюджетную политику к 2022 году.