МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россиянам, чтобы обезопасить себя от мошенников, не следует сообщать кому-либо свои персональные данные, хранить данные карт на компьютере или в смартфоне, а также переходить по неизвестным ссылкам или перезванивать по сомнительным номерам, советует ЦБ.

"Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем более пароли и коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мошенникам откроют доступ к вашим средствам. Не храните данные карт на компьютере или в смартфоне", — пишет регулятор в докладе об основных типах компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019-2020 годах. Также на всех используемых устройствах стоит установить и обязательно обновлять антивирусные программы. СМИ узнали о тайных переговорах между Россией и Нидерландами по газу

Кроме того, не стоит переходить по неизвестным ссылкам или перезванивать по сомнительным номерам. Даже если ссылка кажется надежной, а телефон верным, всегда сверяйте адреса с доменными именами официальных сайтов организаций, а номера проверяйте в официальных справочниках, добавляет ЦБ.

Если на телефон приходит уведомление с просьбой подтвердить покупку и код, а следом раздается звонок от "рассеянного" человека, который говорит, что по ошибке указал чужой номер, и просит продиктовать ему код, ни в коем случае не стоит это делать. Регулятор поясняет, что, скорее всего, это мошенники пытаются выманить код, чтобы списать со счета средства или подписать своего собеседника на ненужный платный сервис.

"Проверяйте информацию. Если вам говорят, будто вы что-то выиграли или c вашей карты случайно списали деньги и нужно назвать свои данные, чтобы остановить операцию, закончите разговор и перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка. Если вам сообщают, что у родственников или друзей неприятности, постарайтесь связаться с ними напрямую", — советует ЦБ.

Наконец, Банк России напомнил и об излюбленной мошенниками схеме звонка якобы от службы безопасности банка. Если поступил такой звонок, то стоит положить трубку, перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на банковской карте или на официальном сайте организации, и уточнить полученную информацию.