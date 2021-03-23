МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Обновление банкнот – это нормальный процесс, который не несет рисков для потребителей: банкноты старого образца магазины будут обязаны принимать наравне с новыми деньгами, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Банк России планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на деньгах достопримечательности всех федеральных округов. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

"В обновлении оформления банкнот нет ничего экстраординарного, это нормальный процесс. Дизайн банкнот меняется не столько из-за эстетических соображений, сколько для того, чтобы внедрить в новых сериях бумажных денег новые методы защиты от подделок. Для потребителей совершенно ничего не изменится – банкноты старого образца будут по-прежнему обязаны принимать в магазинах, их хождение гарантировано законом", — сказал Шуст.

Специально менять купюры со старым оформлением на новые не нужно, пояснил эксперт. Постепенно Центробанк начнет выдавать банкам обновленные купюры и забирать у них старые. "Потом новые купюры будут попадать в банкоматы и кассы банков, а оттуда – в наши кошельки. Это обычный процесс: точно так же ветхие купюры меняются на свежие", — заключил он.