МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 19 /2259/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5695-У от 11.01.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 29 июня 2015 года № 3701-У "О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй посредством передачи запроса через нотариуса" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62665 от 5.03.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5715-У от 1.02.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 18 января 2016 года № 3934-У "О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй посредством обращения в отделения почтовой связи" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62698 от 10.03.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5717-У от 2.02.2021 "О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 10 сентября 2020 года № 5542-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62701 от 10.03.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5719-У от 2.02.2021 "О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 21 ноября 2019 года № 5326-У "О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62710 от 10.03.2021, вступает в силу с 1.04.2021/;

— указание № 5720-У от 2.02.2021 "О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62702 от 10.03.2021, вступает в силу с 1.10.2021/;

— указание № 5726-У от 3.02.2021 "О признании утратившими силу Указания Банка России от 13 декабря 2012 года № 2936-У и Указания Банка России от 22 сентября 2014 года № 3387-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62700 от 10.03.2021, вступает в силу с 1.11.2021/;

— приказ № ОД-405 от 17.03.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 16 мая 2018 года № ОД-1240";

— приказ № ОД-406 от 17.03.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 10 декабря 2020 года № ОД-2050";

— приказ № ОД-424 от 19.03.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации" ООО "ЮМК банк" /г. Краснодар/";

— приказ № ОД-425 от 19.03.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации" ООО "ЮМК банк" /г. Краснодар/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-432 от 19.03.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД-475";

— приказ № ОД-433 от 19.03.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 марта 2021 года № ОД-360";

— приказ № ОД-434 от 19.03.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 марта 2021 года № ОД-362";

— приказ № ОД-439 от 22.03.2021 "О внесении изменений в приказ Банка России от 3 декабря 2015 года № ОД-3439";

— приказ № ОД-450 от 22.03.2021 "Об исключении из реестра операторов иностранных платежных систем сведений о Корпорации "МаниГрам Пэймент Системс, Инк.".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг; информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1.01.2021; обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в январе 2021 г; сообщения АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитных организаций ООО КБ "Альба Альянс", КБ "ССтБ" /ООО/ и АО КБ "ФорБанк"; объявления Банка России.