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https://1prime.ru/finance/20210325/833315943.html
"Эн+ Груп" отчиталась о чистой прибыли по МСФО за 2020 год
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"Эн+ Груп" в 2020 году сократила чистую прибыль по МСФО на 22,1% — до 1,016 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Выручка за минувший год снизилась на 11,9% — до... ПРАЙМ, 25.03.2021
отчетность, чистая прибыль, эн+ груп, новости, финансы, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. "Эн+ Груп" в 2020 году сократила чистую прибыль по МСФО на 22,1% — до 1,016 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
Выручка за минувший год снизилась на 11,9% — до 10,356 миллиарда долларов. Скорректированная EBITDA сократилась на 12,5% — до 1,861 миллиарда долларов.
"Думаю, все понимают, в каких сложных условиях всем пришлось работать в прошлом году. С гордостью за всю команду могу сказать, что мы не просто выстояли, но и смогли реализовать ключевые проекты развития на фоне огромной ответственности за здоровье наших работников", — прокомментировал РИА Новости итоги года руководитель энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков.