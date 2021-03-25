МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. "Эн+ Груп" в 2020 году сократила чистую прибыль по МСФО на 22,1% — до 1,016 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Газпромбанка по РСБУ снизилась в 1,5 раза

Выручка за минувший год снизилась на 11,9% — до 10,356 миллиарда долларов. Скорректированная EBITDA сократилась на 12,5% — до 1,861 миллиарда долларов.

"Думаю, все понимают, в каких сложных условиях всем пришлось работать в прошлом году. С гордостью за всю команду могу сказать, что мы не просто выстояли, но и смогли реализовать ключевые проекты развития на фоне огромной ответственности за здоровье наших работников", — прокомментировал РИА Новости итоги года руководитель энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков.