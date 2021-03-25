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2021
https://1prime.ru/finance/20210325/833321148.html
Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам февраля снизилась до 22,7%
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Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за февраль снизилась на 0,7 процентного пункта, составив 22,7% по состоянию на 1 марта,... ПРАЙМ, 25.03.2021
офз, минфин рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за февраль снизилась на 0,7 процентного пункта, составив 22,7% по состоянию на 1 марта, следует из материалов Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении к 1 марта снизились до 3,14 триллиона рублей с 3,2 триллиона на 1 февраля. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 13,858 триллиона рублей с 13,703 триллиона месяцем ранее.
Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2020 года составляла 32,2%, на начало 2019-го — 24,4%.