МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за февраль снизилась на 0,7 процентного пункта, составив 22,7% по состоянию на 1 марта, следует из материалов Банка России. Международные резервы России за неделю выросли на 0,1%

Вложения нерезидентов в номинальном выражении к 1 марта снизились до 3,14 триллиона рублей с 3,2 триллиона на 1 февраля. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 13,858 триллиона рублей с 13,703 триллиона месяцем ранее.

Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2020 года составляла 32,2%, на начало 2019-го — 24,4%.