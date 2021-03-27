МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Эксперимент по сбору монет у населения запланировали провести в Банке России, пишет "Российская газета".

Сбор будет проходить через специальные автоматы.

Комиссии за прием монеты либо не будет совсем, либо она будет минимальной.

Поясняется, что регулятор ежегодно заказывает изготовление огромного числа монет. При этом их реальное использование в расчетах постоянно сокращается. При этом львиная доля монет вскоре после выпуска в обращение оседает в копилках у россиян, они потом не не знают, что с этой наличностью делать.

Пилот по сбору монет у граждан пройдет в 2022 году в одном из российских регионов, где фиксируется низкая доля возврата монеты из обращения.

"Поскольку у регулятора нет соответствующего оборудования, будет привлечен технологический партнер. Если эксперимент пройдет успешно, то применение аппаратов по приему монет будет расширяться", — отмечает издание.