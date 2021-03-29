МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Малый и средний бизнес в России выбирает микрозаймы из-за быстрой скорости оформления, при этом процентные ставки не сильно отличаются от банковских, прокомментировал РИА Новости председатель совета саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" Эльман Мехтиев.

Ранее в марте Банк России сообщил, что портфель займов микрофинансовых организаций малому и среднему предпринимательству в России вырос по итогам прошлого года на 50,4%, при этом доля просроченной задолженности в сегменте во втором полугодии 2020 года снизилась до 6-6,5%.

"Для многих видов предпринимательства такой способ заимствования средств является оптимальным, в первую очередь, из-за скорости: время одобрения заявки составляет около двух дней, при этом ставки в сегменте не сильно отличаются от банковских", — сказал собеседник агентства. Рубль страдает от продаж российских госбумаг

По данным эксперта, средняя ставка по кредитам в банках составляет больше 20%, а микрозайм для малого и среднего бизнеса можно получить со ставкой до 30% годовых. Также Мехтиев отметил и повышенный спрос на займы, темпы роста микрокредитования малого и среднего бизнеса по итогам прошлого года ускорились в 4 раза.

Помимо всего прочего, очень важно при оформлении микрокредита обращать внимание на все пункты договора, поскольку микрофинансовые организации в случае предпринимательского финансирования, в отличие от потребительских кредитов для физлиц, имеют право предоставлять займы под залог недвижимости.

Необходимость в оформлении микрозайма, по мнению Мехтиева, бизнес должен оценивать самостоятельно, исходя из того, как срочно нужны средства и выдержит ли бизнес-план те проценты, которые нужно будет заплатить.

Начальник управления регулирования департамента микрофинансового рынка Банка России Роман Новиков заявил в прошлый четверг, что в последнее время регулятор всячески пытается развить данное направление микрокредитования: устанавливаются понижающие коэффициенты в нормативах, снижаются сокращения по резервам, а также требования по капиталу.