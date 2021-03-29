МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. ВТБ получил от Банка России разрешение с 1 апреля перейти на новый подход к оценке операционного риска, который позволяет снизить нагрузку на капитал при "хорошей" истории внутренних убытков банка за последние годы, говорится в сообщении кредитной организации.

"Сегодня ВТБ получил согласование Банка России на досрочный переход с 1 апреля 2021 года на новый подход по расчету капитала под операционный риск в соответствии с рекомендациями Базеля 3,5. Новый подход позволяет рассчитывать величину капитала, необходимого для покрытия операционного риска, на основе статистики внутренних потерь", — сказано в сообщении.

Отмечается, что прежний "упрощенный" подход был основан только на показателях валовых доходов банка и не учитывал качество системы управления рисками. Снижение потерь от операционного риска напрямую не приводило к снижению требований к капиталу. Новый подход позволяет снизить нагрузку на капитал в случае, если у банка выстроены эффективные процессы управления риском. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

При выборе данного подхода банк должен соответствовать следующим требованиям: наблюдательные и исполнительные органы участвуют в контроле политики управления операционным риском, создана эффективная система управления рисками, банк располагает достаточными ресурсами и технологическими возможностями для применения выбранной методики.

"Проделанная ранее банком работа в части совершенствования системы управления операционным риском позволила привести ее в соответствие с новыми требованиями регулятора в кратчайшие сроки и первым среди российских банков перейти на более "продвинутый" подход. В каком-то смысле мы даже опередили наших европейских коллег, так как в России внедрение норм Базеля 3,5 в отношении операционного риска (SMA) идет быстрее, чем в Европе", — прокомментировал член правления банка ВТБ Максим Кондратенко.

По его словам, применение нового подхода позволит банку "значимо снизить" объем капитала, выделяемого на покрытие потерь от реализации операционного риска.