МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в феврале вырос на 1%, следует из данных ЦБ РФ. СМИ сообщили о повышении оптовых цен на бензин в России

Показатель на 1 марта составил 58,178 триллиона рублей против 57,598 триллиона на 1 февраля. Таким образом, объем денежной массы вырос на 579,9 миллиарда рублей.