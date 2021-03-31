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2021
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Денежная масса России в национальном определении выросла в феврале
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Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в феврале вырос на 1%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 марта составил 58,178 триллиона... ПРАЙМ, 31.03.2021
денежная масса, россия, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в феврале вырос на 1%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 марта составил 58,178 триллиона рублей против 57,598 триллиона на 1 февраля. Таким образом, объем денежной массы вырос на 579,9 миллиарда рублей.