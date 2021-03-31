МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Россия предоставляет кредиты в рамках двусторонних отношений со многими государствами, эта практика будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, касающийся политики предоставления кредитов, в том числе Белоруссии.

Ранее Всемирный банк опубликовал доклад, в котором, как сообщали СМИ, было указано, что к концу 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 23 миллиарда долларов по двусторонним займам. Среди крупных заемщиков была названа Белоруссия. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

"В рамках двусторонних отношений со многими государствами Россия предоставляет кредиты, предоставляет заемные средства, это обычная мировая практика. Это является неотъемлемой частью тесного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают положение дел и не считают ли необходимым пересмотреть эту политику на фоне пандемии и экономической ситуации.

Он отметил, что существуют определенные правила обслуживания долга и правила, которые регулируют продолжение кредитования "в соответствии с уровнем закредитованности той или иной страны".

"Поэтому практика будет продолжаться, это неотъемлемая часть сотрудничества и взаимодействия", — добавил представитель Кремля.