МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Россия предоставляет кредиты в рамках двусторонних отношений со многими государствами, эта практика будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, касающийся политики предоставления кредитов, в том числе Белоруссии.
Ранее Всемирный банк опубликовал доклад, в котором, как сообщали СМИ, было указано, что к концу 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 23 миллиарда долларов по двусторонним займам. Среди крупных заемщиков была названа Белоруссия.
"В рамках двусторонних отношений со многими государствами Россия предоставляет кредиты, предоставляет заемные средства, это обычная мировая практика. Это является неотъемлемой частью тесного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают положение дел и не считают ли необходимым пересмотреть эту политику на фоне пандемии и экономической ситуации.
Он отметил, что существуют определенные правила обслуживания долга и правила, которые регулируют продолжение кредитования "в соответствии с уровнем закредитованности той или иной страны".
"Поэтому практика будет продолжаться, это неотъемлемая часть сотрудничества и взаимодействия", — добавил представитель Кремля.
https://1prime.ru/finance/20210331/833361390.html