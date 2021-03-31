МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 20 /2260/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5730-У от 9.02.2021 "О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 31 мая 2012 года № 12-34/пз-н "Об утверждении Порядка расчета величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62811 от 18.03.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5731-У от 9.02.2021 "О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам осуществления деятельности по управлению активами инвестиционных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62804 от 18.03.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5732-У от 9.02.2021 "О случаях неприменения ограничений на заключение управляющей компанией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда или действующей в качестве доверительного управляющего активами акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции /инвестиционные паи/ которого предназначены для квалифицированных инвесторов, договоров займа и кредитных договоров и выдачу поручений на заключение указанных договоров" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62812 от 18.03.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5743-У от 26.02.2021 "О неприменении на территории Российской Федерации отдельных актов Госбанка СССР" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5744-У от 26.02.2021 "О неприменении на территории Российской Федерации отдельных актов Госбанка СССР" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-468 от 24.03.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 10 декабря 2020 года № ОД-2050";

— приказ № ОД-474 от 26.03.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис" ООО КБ "Мегаполис" /г. Чебоксары/";

— приказ № ОД-475 от 26.03.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис" ООО КБ "Мегаполис" /г. Чебоксары/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.03.2021; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.03.2021; сообщение об исключении Банка "Кузнецкий мост" АО из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.