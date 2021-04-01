ЛОНДОН, 1 апр — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Активисты движения Extinction Rebellion облили здание Банка Англии черной краской, протестуя против финансирования проектов по добыче нефти, свидетельствуют видеокадры, опубликованные участниками движения в Twitter.

В четверг активисты в костюмах шутов облили здание Банка Англии черной краской, символизирующей нефть. Перед зданием они растянули плакаты с надписями: "Этот банк убивает нас" и "Больше никаких ископаемых дураков".

Акция, проведенная в День дурака, отмечаемый 1 апреля, указывает, что "ископаемые дураки" "безрассудно ставят под угрозу будущее ради прибыли", отмечается в заявлении организации. Пенсии, выплаты и сюрприз для водителей. Что ждет россиян с 1 апреля

"С 2016 года 60 крупнейших банков мира профинансировали отрасль по добыче ископаемого топлива на сумму 3,8 триллиона долларов. Сегодняшнее действие подчеркивает неспособность Банка Англии регулировать деятельность этих банков и указывает на тот факт, что он по-прежнему держит инвестиции, которые ведут к потеплению на 3,5 градуса к концу столетия", — указали экозащитники.

По данным Extinction Rebellion, несмотря на курс британских властей на сокращение углеродных выбросов, в 2020 году более 55% финансирования было направлено на углеродоемкие отрасли.

Помимо Лондона участники Extinction Rebellion в четверг провели акции по всей Великобритании, атакуя частные банки в Глазго, Брайтоне, Кембридже и Корнуолле.