МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 26 марта составил 13,774 триллиона рублей против 13,854 триллиона на 19 марта, сообщил Банк России. Назван чистый приток в инвестирующие в Россию фонды за неделю

Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 79,5 миллиарда рублей, или на 0,57%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.