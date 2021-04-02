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2021
https://1prime.ru/finance/20210402/833375145.html
Денежная база России в узком определении за неделю снизилась на 0,6%
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Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 26 марта составил 13,774 триллиона рублей против 13,854 триллиона на 19 марта, сообщил Банк России. Таким образом,... ПРАЙМ, 02.04.2021
денежная база, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 26 марта составил 13,774 триллиона рублей против 13,854 триллиона на 19 марта, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 79,5 миллиарда рублей, или на 0,57%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.