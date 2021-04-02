МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Бюджеты субъектов РФ впервые получат доходы, на общую сумму 1,37 миллиарда рублей, от управления средствами на едином казначейским счете за прошлый квартал, рассказал РИА Новости глава Казначейства России Роман Артюхин.

"Это стало возможным благодаря внедрению с 1 января текущего года системы казначейских платежей и аккумулированию ликвидности бюджетной системы Российской Федерации на едином казначейском счёте. А Казначейство России осуществляет управление остатками средств единого казначейского счета", — пояснил Артюхин.

С 1 января в России в полной мере заработала система казначейских платежей – масштабный проект, который Федеральное казначейство постепенно реализовывало с 2013 года. Система предполагает открытие в Банке России единого казначейского счета для всей бюджетной системы, включая бюджеты субъектов РФ и государственных внебюджетных фондов.

Денежные средства всех администраторов бюджетных средств теперь учитываются на едином счете, а Казначейство России, которое теперь по сути выполняет банковские функции, управляет этими средствами, размещая их в банках на коммерческой основе и перечисляя затем своим клиентам заработанные проценты.