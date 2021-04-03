МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ поручило министру финансов Антону Силуанову до 7 апреля 2021 года представить в кабмин предложения по замещению рыночной задолженности субъектов федерации бюджетными кредитами, говорится в перечне решений по итогам заседания правительства. В США оценили восстановление экономики России

"Минфину России (Антону Силуанову) 7 апреля 2021 года представить в правительство РФ предложения по замещению рыночной задолженности субъектов Российской Федерации бюджетными кредитами,… проведению реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предоставленным Минфином России в декабре 2020 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается в сообщении пресс-службы кабмина, Минфин вместе с Минпромторгом, Росимуществом, а также правительством Башкирии должны представить проекты нормативных правовых актов о передаче находящихся в федеральной собственности 38,3% акций акционерного общества "Башкирская содовая компания" в собственность Башкирии и 11,7% плюс одна акция в доверительное управление организации, 100% акций которой принадлежит Башкортостану.

Также, Минфин и Минэкономразвития должны проработать предложения по созданию новых финансовых инструментов, предусматривающих предоставление субъектам РФ в 2022–2024 годах инфраструктурных бюджетных кредитов, при условии их возврата в федеральный бюджет и установления механизмов контроля за их целевым использованием. Представить предложения в кабмин нужно до 15 апреля 2021 года.