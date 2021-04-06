МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Если у заемщика платежи по кредитам становятся совершенно непосильными, то лучше трезво оценить свои перспективы на полгода-год, и если есть понимание, что за этот период не получится переломить негативные тенденции, то следует подумать о процедуре банкротства, рассказала в интервью радио Sputnik независимый финансовый советник Наталья Смирнова. Россияне задолжали почти триллион рублей по кредитам

"Если денег нет и абсолютно нет возможности платить по долгам, и в ближайшие 6‒12 месяцев ситуация не наладится, то есть если произошла потеря работы или трудоспособности, то ситуация патовая. В таком случае я бы рекомендовала подавать на банкротство", – сказала она.

Смирнова предупредила, что минусом банкротства станет то, что на несколько лет нужно будет забыть не только о новых кредитах, но и о карьерном росте и самостоятельных бизнес-проектах. Поэтому к такому способу следует прибегать в крайнем случае.

По ее словам, если есть возможность, лучше попытаться найти менее радикальный выход из положения, например, договориться с банком о кредитных каникулах.

"Если человек становится банкротом, то в ближайшие лет пять ему кредиты не светят, также ему будет нельзя занимать топовые позиции и нельзя заниматься бизнесом. Такой вариант – это "черная метка", им можно воспользоваться, если другого выхода нет. Если же ситуация не совсем патовая и может выправиться в ближайшие 6‒12 месяцев, или у семьи есть хоть какое-то имущество, вроде дачного участка, которое можно продать, то до первой просрочки по кредиту надо идти в банк и договариваться о кредитных каникулах", – дала совет эксперт.

Третий вариант подойдет тем, у кого на текущий момент нет особых проблем с погашением кредита, но есть желание уменьшить величину ежемесячных платежей.

"Если кредит напрягает, но пока не ожидается каких-то серьезных моментов, чтобы по нему допустить просрочку, а просто хочется как-то из этой кабалы выбраться, если не хочется, чтобы почти все доходы шли на погашение долгов, то тогда можно не просить каникулы, а попытаться сделать рефинансирование. То есть можно перекредитоваться под меньший процент", – порекомендовала Смирнова.

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