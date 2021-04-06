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https://1prime.ru/finance/20210406/833402569.html
Министерство финансов на аукционах 7 апреля предложит ОФЗ двух серий
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Минфин России на аукционах 7 апреля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий — 26235 и 26233 в объеме остатков, говорится в сообщении министерства. Министерство... ПРАЙМ, 06.04.2021
облигации, офз, минфин, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 7 апреля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий — 26235 и 26233 в объеме остатков, говорится в сообщении министерства.
Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26235 (дата погашения 12 марта 2031 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, а также ОФЗ-ПД выпуска 26233 (дата погашения 18 июля 2035 года) также в объеме остатков.
В настоящее время в обращении находятся ОФЗ 26235 на 70,4 миллиарда рублей при общем объеме выпуска 500 миллиардов, ОФЗ серии 26233 — на 362,6 миллиарда рублей из 450 миллиардов общего размера выпуска.
Минфин России 24 марта не проводил аукционы по размещению облигаций федерального займа, объяснив свое решение возросшей волатильностью на финансовых рынках. Позднее, 31 марта, министерство возобновило аукционы и разместило облигации серии 26233 на 154,09 миллиарда рублей и бумаги серии 26236 на 200,9 миллиарда рублей.