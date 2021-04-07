МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 21 (2261).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5736-У от 17.02.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62892 от 26.03.2021, вступает в силу с 31.03.2021/; Угрозы и перспективы. Что будет с туризмом и экологией Камчатки

— приказ № ОД-500 от 30.03.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "ФинТех" /Общество с ограниченной ответственностью/ Коммерческий банк "ФинТех" /ООО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-510 от 31.03.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 марта 2021 года № ОД-425";

— приказ № ОД-518 от 1.04.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 26 марта 2021 года № ОД-475";

— приказ № ОД-534 от 2.04.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк" КБ "Геобанк" /ООО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-535 от 2.04.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк" КБ "Геобанк" /ООО/ /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-536 от 2.04.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "МАЙКОПБАНК" АО "МАЙКОПБАНК" /г. Майкоп/";

— приказ № ОД-537 от 2.04.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "МАЙКОПБАНК" АО "МАЙКОПБАНК" /г. Майкоп/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-538 от 2.04.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "РИБ" ООО РНКО "РИБ" (г. Москва)";

— приказ № ОД-539 от 2.04.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "РИБ" ООО РНКО "РИБ" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-543 от 2.04.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 марта 2021 года № ОД-360";

— приказ № ОД-552 от 5.04.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская компания "РЕСО-Мед";

— приказ № ОД-560 от 5.04.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 марта 2021 года № ОД-360";

— информационное письмо № ИН-06-52/17 от 26.03.2021"О возврате денежных средств, учтенных на ИИС, в иностранной валюте, а также о счетах, на которые могут зачисляться доходы по ценным бумагам, учтенным во внутреннем учете профессиональных участников рынка ценных бумаг";

— информационное письмо № ИН-06-59/19 от 30.03.2021"О реструктуризации кредитов /займов/ физическим лицам и субъектам МСП"; Росреестр разъяснил, какие гаражи попадают под амнистию

— стандарт СТО БР НПС-10.0-2021 "Финансовые сообщения в НПС. Нестандартные ситуации и расследования при переводе денежных средств. Альбом схем".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации ООО КБ "Мегаполис"; объявления Банка России.