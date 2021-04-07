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2021
https://1prime.ru/finance/20210407/833412250.html
Тиньков рассказал, планирует ли продавать свою долю в группе
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. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group) Олег Тиньков сообщил, что больше не планирует снижать свою долю в группе, а также заявил о планах группы выйти на... ПРАЙМ, 07.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group) Олег Тиньков сообщил, что больше не планирует снижать свою долю в группе, а также заявил о планах группы выйти на рынок за пределы России.
"Однажды мы решим выйти на рынок за пределы России, даже если я не буду больше стоять во главе бизнеса. Я хочу вас заверить, что я останусь главным владельцем акций "Тинькофф" на долгое время, я также не планирую продавать свою долю. Я люблю компанию, я люблю то, что мы делаем и у нас еще много вещей, к которым нам нужно стремиться", — сказал он, выступая на Дне инвестора Тинькофф.
Ранее в среду Тиньков сообщил, что прогнозирует рост чистой прибыли группы до 1 миллиарда долларов к 2023 году, то есть примерно в 1,7 раза по сравнению с прошлогодним результатом.
Группа "Тинькофф" в начале декабря прошлого года сообщила о продаже трастом семьи Тиньковых 10,7 миллиона ГДР TCS Group на общую сумму 326 миллионов долларов, его доля в группе сократилась до 35,1%. Позднее банкир заявил, что направит часть вырученных средств от продажи ГДР группы на урегулирование личных юридических проблем и запуск благотворительного фонда в сфере донорства, создание которого будет стоить 200 миллионов долларов.