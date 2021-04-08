МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Выручка АФК "Система" по МСФО в четвертом квартале 2020 года выросла на 6,9% — до 193,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная чистая прибыль составила 20,9 миллиарда рублей. Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 6,1% год к году — до 56,2 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 29,1%. Операционная прибыль в четвертом квартале увеличилась в три раза, до 22,6 миллиарда рублей. Медь дорожает на макроэкономическом оптимизме

По итогам всего прошлого года выручка АФК "Система" составила 691,6 миллиарда рублей, увеличившись на 5,7%. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 70%, до 16 миллиардов рублей. "На динамику показателя год к году повлияли результаты продажи 100% акций "Лидер Инвеста" и его деконсолидации, публичного размещения 18,3% акций "Детского мира", деконсолидации и дальнейшей реклассификации оставшегося пакета (33,4%) как инвестиции в ассоциированную компанию в 2019 году", — поясняется в сообщении.

Скорректированный показатель OIBDA увеличился за год на 5,5%, до 236,3 миллиарда рублей, преимущественно на фоне повышения скорректированной OIBDA дочерних компаний (МТС, Segezha Group, "Степь", "Медси"). Капзатраты увеличились на 8,6% год к году и составили 127,8 миллиарда рублей. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

"Наши ключевые консолидируемые портфельные компании преодолели вызовы, связанные с пандемией COVID-19, сумели быстро перестроить свои бизнес-модели, адаптировав продукты и услуги к новым реалиям, что нашло отражение в сильной динамике годовых результатов", — отметил президент АФК "Система" Владимир Чирахов. В частности, МТС показала высокие темпы роста как за счет роста выручки основного телекоммуникационного сегмента, так и за счет сильной динамики других сегментов. Агрохолдинг "Степь" продемонстрировал значительный рост финансовых показателей на фоне роста мировых цен на зерно и повышения операционной эффективности. "Медси" нарастила выручку и OIBDA, несмотря на негативное влияние действовавших в первой половине года ограничений на пациентопоток.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 59,2% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1817%.