МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Вероятность рисков для безопасности при совершении операций с цифровым рублем, концепцию которого продвигает Центробанк, крайне низка, однако на первых этапах его внедрения возможен всплеск попыток мошенничества, заявил РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково–РЭШ" Егор Кривошея.

Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип Банк России планирует протестировать в будущем году, а ранее в четверг регулятор представил его концепцию.

"В целом, вероятность того, что система Банка России будет небезопасна, крайне низка, особенно учитывая сбалансированный подход регулятора и размеренные действия с предварительным тестированием системы перед масштабным запуском. Однако может возникнуть всплеск мошенничества в связи с переходом и внедрением цифрового рубля на первых порах", — считает эксперт. Опыты с национальной валютой. Как изменит цифровой рубль нашу жизнь?

В силу того, что интерфейс цифрового рубля подразумевает использование цифровых каналов, это открывает те же риски кибермошенничества, что и с безналичной оплатой, поясняет Кривошея. Помимо этого, учитывая, что цифровой рубль — это новое масштабное решение, которое вызывает интерес у многих людей и публично освещается, на первых порах возможны подделки интерфейсов, фишинговые приложения и страницы и другие каналы кражи платежных, персональных и других данных.

"Но учитывая растущую цифровую и финансовую грамотность, а также усиливающийся контроль за мошенниками со стороны регулятора и государства, можно ожидать, что эти риски будут минимизированы. Потребителю главное сохранять бдительность и стараться потреблять информацию и проверять продукты из надежных источников", — подчеркнул он.