МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Банк России выделил три класса рисков, которые могут реализоваться при запуске цифрового рубля, и предложил пути их решения, говорится в концепции ЦБ по цифровому рублю. Банк России рассказал, как будет работать кошелек с цифровыми рублями

Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип Банк России планирует протестировать в будущем году, а в четверг регулятор представил его концепцию.

В концепции регулятор выделил, прежде всего, технологические риски, которые связаны с возможностями распределенных реестров. Кроме того, ЦБ опасается сложностей в реализации офлайн-режима на платформе цифрового рубля. Наконец, в эту же группу вошли сложности массового производства российского аппаратного обеспечения для реализации цифрового рубля.

Для решения проблем ЦБ намерен провести исследования и обсуждения. Также регулятор хочет использовать вариант гибридной архитектуры платформы.

Далее Банк России обозначил риск оттока ликвидности. Однако регулятор ожидает, что введение цифрового рубля будет постепенным и контролируемым, у банков будет время адаптироваться, и это позволит минимизировать риск.

"Банк России в свою очередь будет компенсировать отток ликвидности из банков в полном объеме за счет существующих инструментов денежно-кредитной политики. В целях ограничения рисков ликвидности Банк России также рассмотрит возможность использования банками лимитных механизмов при операциях с цифровым рублем", — говорится в концепции.

Наконец, ЦБ опасается того, что инфраструктура банков и торгово-сервисных предприятий не готова к внедрению цифрового рубля. Банк России в данном случае также уверен, что постепенное внедрение позволит им подготовиться. Вдобавок, при разработке технических решений он предусмотрит возможность использовать уже существующую инфраструктуру приема безналичных платежей.