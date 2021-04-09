2021-04-09T16:44:05+03:00
2021-04-09T16:44:05+03:00
2021-04-09T16:44:05+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210409/833428077.html
ЦБ заявил о росте прямых иностранных инвестиций в Россию в 2021 году
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Прямые иностранные инвестиции в РФ в первом квартале текущего года составили 4,7 миллиарда долларов против оттока инвестиций в 4,1 миллиарда долларов год назад, сообщается в... ПРАЙМ, 09.04.2021
инвестиции, иностранные инвестиции, цб рф, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Прямые иностранные инвестиции в РФ в первом квартале текущего года составили 4,7 миллиарда долларов против оттока инвестиций в 4,1 миллиарда долларов год назад, сообщается в материалах ЦБ.
В 2020 году прямые иностранные инвестиции в РФ составили 7,2 миллиарда долларов.