МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Прямые иностранные инвестиции в РФ в первом квартале текущего года составили 4,7 миллиарда долларов против оттока инвестиций в 4,1 миллиарда долларов год назад, сообщается в материалах ЦБ. Чистый отток капитала из России в январе-марте снизился на 34,8%

В 2020 году прямые иностранные инвестиции в РФ составили 7,2 миллиарда долларов.