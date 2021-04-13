МОСКВА, 13 апр – ПРАЙМ. Биткоин спустя месяц затишья вновь обновил исторический рекорд, достигнув 62,7 тысячи долларов. И это не последнее его достижение – совсем скоро мы сможем увидеть биткоин по 100 тысяч долларов, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании White & Wall Владимир Ананьев. Биткоин впервые достиг $62,7 тысячи

"Причина скачка биткоина сегодня — оптимизм участников рынка. И он не беспричинный: в последние дни и недели идёт поток новостей про криптовалюты. Платёжные системы начинают понемногу внедрять способы оплаты товаров криптовалютами. Кроме того, крупные инвестиционные компании разрабатывают продукты, позволяющие участникам традиционных рынков инвестировать в криптовалюты", — поясняет аналитик.

Оказывает влияние на рост курса биткоина и хайп — Илон Маск разрешил приобретать автомобили Тесла за биткоины.

Вместе с тем, крупные инвесторы (так называемые "киты") начинают приобретать криптовалюту и выводить её с биржи на свои кошельки для хранения на долгий срок. То есть крупные игроки покупают в надежде на дальнейший рост.

Также 14 апреля на Nasdaq через процедуру прямого листинга выходит американская криптовалютная биржа Coinbase, что немаловажно для инвесторов, подчёркивает Ананьев.

По его мнению, роста криптовалюты стоит ожидать и дальше. О каких-то ориентирах и сроках судить трудно, однако 100 тысяч долларов за 1 биткоин — вполне достижимый уровень. "Это рост меньше чем в два раза, что очень мало по сравнению с многократным ростом прошлого года", — говорит аналитик.

"Однако, для дальнейшего роста биткоина важно отсутствие жёсткого регулирования и продолжающийся позитивный новостей фон. Пока что всё складывается благоприятно. Биткоин уже поздно запрещать, регуляторы скорее пойдут по пути признания криптовалют с целью сбора налогов с дохода от торговли", – заключил Ананьев.