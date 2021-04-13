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https://1prime.ru/finance/20210413/833455434.html
Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ двух серий
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Минфин России на безлимитных аукционах 14 апреля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий, говорится в сообщении министерства. Министерство предложит инвесторам ОФЗ... ПРАЙМ, 13.04.2021
аукцион офз, минфин рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах 14 апреля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий, говорится в сообщении министерства.
Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.