МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах 14 апреля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий, говорится в сообщении министерства.

Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.