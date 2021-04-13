МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 459,3 миллиарда долларов, сократившись за первый квартал на 8,6 миллиарда долларов, или на 1,8%, сообщает ЦБ РФ.

"С начала года размер иностранной задолженности страны сократился на 8,6 миллиарда долларов главным образом вследствие снижения обязательств прочих секторов по внешним кредитам, а также уменьшения портфелей нерезидентов в суверенных ценных бумагах", — говорится в сообщении.