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2021
https://1prime.ru/finance/20210413/833455560.html
Внешний долг России за первый квартал сократился на 1,8%
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Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 459,3 миллиарда долларов, сократившись за первый квартал на 8,6 миллиарда долларов, или на 1,8%, сообщает ЦБ РФ. "С начала года... ПРАЙМ, 13.04.2021
внешний доллг, россия, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 459,3 миллиарда долларов, сократившись за первый квартал на 8,6 миллиарда долларов, или на 1,8%, сообщает ЦБ РФ.
"С начала года размер иностранной задолженности страны сократился на 8,6 миллиарда долларов главным образом вследствие снижения обязательств прочих секторов по внешним кредитам, а также уменьшения портфелей нерезидентов в суверенных ценных бумагах", — говорится в сообщении.