МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Банк России разработал проект закона, который разрешит неопытным инвесторам до 1 октября текущего 2021 года приобретать только самые простые продукты, например, акции, пишет издание РБК.

Что касается таких продуктов, как облигации, чей структурный доход зависит от цен на нефть и золото, то они станут доступны только тем желающим заработать, кто займется оформление профессионального игрока: пройдет тестирование на знание финансовых рисков.

Такое тестирование начнется в стране с 1 октября.

Банки и брокеры будут разрешать доступ к таким финансовым продуктам, как облигации, когда будут утверждены стандарты проведения тестирования.

Что касается более сложных финансовых инструментов, то они останутся недоступны для россиян как минимум до 2022 года.

Напомним, что с начала текущего 2021 года количество частных инвесторов на Московской бирже выросло на 1,2 миллиона игроков и достигло 10 миллионов человек.

За прошлый год было открыто пять миллионов брокерских счетов. Это больше, чем за все предыдущие годы в совокупности.