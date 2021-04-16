МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Банки выдали россиянам в марте 1,6 млн кредитов наличными почти на 554 млрд рублей, и это максимальный за пять лет результат, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Об этом пишет "Коммерсант".

По мнению экспертов, на резкий рост повлиял отложенный спрос, долгожданный сезон отпусков, а также ожидания увеличения ставок. Более того, рост наличного кредитования продолжится до конца года, по прогнозам аналитиков.

По данным ОКБ, в марте российские банки выдали кредитов наличными на 17% больше, чем в феврале текущего года, и на 14% — чем в марте 2020 года. В организации также заметили, рост выдачи кредитных карт (1, 2 млн) — на 23% больше, чем в феврале и на 15%, чем в марте 2020 года. к марту прошлого года.

Эксперты ожидают, что ситуация изменится в конце апреля, когда Банк России рассмотрит уровень ключевой ставки.