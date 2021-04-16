МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 14 апреля замедлился до 90 миллионов долларов со 120 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Банк России отозвал лицензию у Интерпромбанка

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили приток в размере 90 миллионов долларов после 120 миллионов долларов притока на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.