МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Возможный запрет США своим банкам на сделки с рублевыми бондами российских госбанков на вторичном рынке никак не повлияет на отечественный долговой рынок, новых санкций не стоит ждать в ближайшее время, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Политологи назвали цель санкций США против России

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники написало, что возможности президента Джо Байдена включают расширение мер, объявленных в четверг, а именно запрет финансовым институтам США участвовать в сделках на вторичном рынке с рублевыми облигациями, выпущенными российскими госбанками.

"В настоящее время уже действует запрет на привлечение долга в долларах для госбанков РФ, введенный в 2014 году. Рублевые же бонды никто не покупает из иностранцев. Данная мера никак не отразится на рынке, но фон, конечно, негативный: идет торг санкциями и ответными контрсанкциями", — сказал управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Почти все российские госбанки находятся под секторальными санкциями с 2014 года, это значит, что долговые бумаги, выпущенные после дня вступления их в силу, недоступны для торговли американскими инвесторами, поэтому эта мера выглядит немного странно, отметил главный стратег по макроэкономике и долговым рынкам "Атон" Александр Кудрин. "Вероятно, это некорректная интерпретация", — считает он.

"В статье говорится о возможном продолжении санкций в некотором неопределенном будущем. Действительно, указ президента Байдена оставляет возможность введения новых ограничений, но, вероятно, не стоит их ждать в ближайшее время, так как предыдущий пакет, ограничивающий покупку американскими инвесторами российского госдолга на первичном рынке, был объявлен только в четверг и вступает в действие 14 июня", — сказал Кудрин.

США в четверг ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.