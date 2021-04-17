Эксперты оценили влияние возможных санкций на сделки с рублевыми бондами
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Возможный запрет США своим банкам на сделки с рублевыми бондами российских госбанков на вторичном рынке никак не повлияет на отечественный долговой рынок, новых санкций не стоит ждать в ближайшее время, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники написало, что возможности президента Джо Байдена включают расширение мер, объявленных в четверг, а именно запрет финансовым институтам США участвовать в сделках на вторичном рынке с рублевыми облигациями, выпущенными российскими госбанками.
"В настоящее время уже действует запрет на привлечение долга в долларах для госбанков РФ, введенный в 2014 году. Рублевые же бонды никто не покупает из иностранцев. Данная мера никак не отразится на рынке, но фон, конечно, негативный: идет торг санкциями и ответными контрсанкциями", — сказал управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
Почти все российские госбанки находятся под секторальными санкциями с 2014 года, это значит, что долговые бумаги, выпущенные после дня вступления их в силу, недоступны для торговли американскими инвесторами, поэтому эта мера выглядит немного странно, отметил главный стратег по макроэкономике и долговым рынкам "Атон" Александр Кудрин. "Вероятно, это некорректная интерпретация", — считает он.
"В статье говорится о возможном продолжении санкций в некотором неопределенном будущем. Действительно, указ президента Байдена оставляет возможность введения новых ограничений, но, вероятно, не стоит их ждать в ближайшее время, так как предыдущий пакет, ограничивающий покупку американскими инвесторами российского госдолга на первичном рынке, был объявлен только в четверг и вступает в действие 14 июня", — сказал Кудрин.
США в четверг ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии.
https://1prime.ru/finance/20210417/833486284.html