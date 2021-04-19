МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Повышенная доходность, которая привлекает россиян участвовать в кредитно-потребительских кооперативах (КПК), сопряжена с риском потерять все свои вложения, к тому же взносы в кооперативы не защищены по системе страхования вкладов, сообщил РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"Привлекательность КПК обусловлена высокой доходностью, но как мы знаем: чем выше доходность — выше и риск. В том числе, риск потерять все вложения. Если заемщики КПК не в состоянии погашать кредиты, то пропадает и база выплат "вкладчикам". На фоне коронакризиса вероятность резкого ухудшения финансовой устойчивости КПК возросла. Взносы в КПК не защищены по системе страхования вкладов", — сказал он.

По словам эксперта, кредитно-потребительские кооперативы на самом деле являются кассами взаимопомощи: форма коллективного инвестирования, предполагающая формирование капитала за счет взносов пайщиков с последующим кредитованием членов кооператива, нуждающихся в финансировании. "Избежать повышенных рисков вхождения в пирамиду можно, как минимум, проверив наличие КПК в Государственном реестре кредитных потребительских кооперативов", — пояснил он.

Зельцер отмечает, что в большей степени рискуют кредиторы, нежели заемщики, поскольку необходимость в оперативном финансировании вынуждает некоторых соглашаться с повышенными процентами к возмещению, что напрямую влияет на способность оплатить долг. "Кредитор, польстившись на "солидные" проценты КПК, должен осознавать вероятность потерь — как в силу объективных причин невозврата долга, так и простого мошенничества", — заключил он.

В феврале Банк России сообщал, что займется прямым надзором за микрофинансовыми компаниями, кредитными потребительскими кооперативами и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, активы которых превышают 100 миллионов рублей.