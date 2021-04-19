МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Группа ВТБ за первый квартал 2021 года нарастила чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза, до 79,3 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз, составленный РИА Новости по результатам опроса аналитиков. ВТБ приобрел ОФЗ на 276 миллиардов рублей в рамках аукционов Минфина

ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2021 года в понедельник, 19 апреля.

Аналитики Альфа-банка считают, что чистая прибыль восстановится с низкой базы 2020 года благодаря нормализованному уровню отчислений в резервы. При этом такой результат ВТБ не станет сюрпризом для рынка после недавней публикации финансовых результатов за январь-февраль, отметили аналитики. За два месяца чистая прибыль группы выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 58,4 миллиарда рублей.

Таким образом, ВТБ находится на пути реализации своего прогноза по чистой прибыли на 2021 год в 250-270 миллиардов рублей.

Прогнозы аналитиков по чистой прибыли ВТБ за первый квартал представлены ниже (в миллиардах рублей):

"Уралсиб" – 77,2

Газпромбанк — 83,6

BCS – 80,4

Промсвязьбанк – 75

Альфа-банк – 77,2

АТОН – 82,4

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, ВТБ в первом квартале снизил резервы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза, до 20,6 миллиарда рублей.

Ожидания по расходам банка на резервы в первом квартале выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

"Уралсиб" – 23,1

Газпромбанк — 16

BCS – 20,7

Промсвязьбанк – 15

Альфа-банк – 24,7

АТОН – 24

Член правления банка Дмитрий Пьянов в конце марта сообщал, что ожидает рекордного по прибыли первого квартала и рекордного года с чистой прибылью в 250-270 миллиардов рублей.

Группа ВТБ в 2020 году заработала чистую прибыль по МСФО в размере 75,3 миллиарда рублей, что в 2,7 раза ниже результата 2019 года. Расходы на создание резервов выросли в 2,4 раза — до 250 миллиардов рублей.