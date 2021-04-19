МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Группа ВТБ за первый квартал 2021 года нарастила чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза, до 79,3 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз, составленный РИА Новости по результатам опроса аналитиков.
ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2021 года в понедельник, 19 апреля.
Аналитики Альфа-банка считают, что чистая прибыль восстановится с низкой базы 2020 года благодаря нормализованному уровню отчислений в резервы. При этом такой результат ВТБ не станет сюрпризом для рынка после недавней публикации финансовых результатов за январь-февраль, отметили аналитики. За два месяца чистая прибыль группы выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 58,4 миллиарда рублей.
Таким образом, ВТБ находится на пути реализации своего прогноза по чистой прибыли на 2021 год в 250-270 миллиардов рублей.
Прогнозы аналитиков по чистой прибыли ВТБ за первый квартал представлены ниже (в миллиардах рублей):
- "Уралсиб" – 77,2
- Газпромбанк — 83,6
- BCS – 80,4
- Промсвязьбанк – 75
- Альфа-банк – 77,2
- АТОН – 82,4
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, ВТБ в первом квартале снизил резервы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза, до 20,6 миллиарда рублей.
Ожидания по расходам банка на резервы в первом квартале выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):
- "Уралсиб" – 23,1
- Газпромбанк — 16
- BCS – 20,7
- Промсвязьбанк – 15
- Альфа-банк – 24,7
- АТОН – 24
Член правления банка Дмитрий Пьянов в конце марта сообщал, что ожидает рекордного по прибыли первого квартала и рекордного года с чистой прибылью в 250-270 миллиардов рублей.
Группа ВТБ в 2020 году заработала чистую прибыль по МСФО в размере 75,3 миллиарда рублей, что в 2,7 раза ниже результата 2019 года. Расходы на создание резервов выросли в 2,4 раза — до 250 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/finance/20210419/833489831.html