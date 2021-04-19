МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Фактические платежи российских компаний по внешнему долгу в третьем квартале 2021 года, по оценке ЦБ РФ, могут составить 8,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении регулятора. Лавров оценил санкции США против российского суверенного долга

"Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты во втором квартале 2021 года могут составить 11,5 миллиарда долларов (на 8% ниже второго квартала годом ранее) и в третьем квартале 2021 года — 8,1 миллиарда долларов (ниже на 14%, чем в третьем квартале 2020 года)", — говорится в сообщении.

При этом, согласно данным макроэкономической статистики, во втором и третьем кварталах 2021 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет 12 и 9,9 миллиарда долларов соответственно, отмечает ЦБ.

"Ожидаемый в сентябре значимый объем предстоящих платежей сформирован преимущественно за счет внутригруппового финансирования, сроки исполнения обязательств по которому в предыдущие периоды регулярно продлевались", — добавляет регулятор.

ЦБ также сообщает, что проведенный опрос показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в 2021 году составляет: 10% — в апреле, 1% — в мае, 18% — в июне, 10% — в июле, 2% — в августе и 58% — в сентябре.