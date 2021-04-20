МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в марте 2021 года не изменились и на 1 апреля они по-прежнему составляли 73,8 миллиона унций (2295,437 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара

Стоимость золота в резервах за март 2021 года снизилась на 3,85% — до 125,287 миллиарда долларов на 1 апреля с 130,304 миллиарда долларов на 1 марта. Доля золота в международных резервах также несколько сократилась — до 21,85% с 22,23%.

Резервы золотом Банк России последний раз пополнял в 2020 году, в первом квартале, и с 1 апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке. При этом дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указывал ЦБ. Однако в феврале 2021 года банк продал из резервов 3,1 тонны золота — это было первое снижение золотых резервов за последние несколько лет.

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2020 год выросли на 1,23% (+27,982 тонны) и на 1 января 2021 года составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны).

Ранее, в течение 2019 года, Банк России, также, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).