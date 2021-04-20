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Минфин ждет дополнительных ненефтегазовых доходов в 2021 году
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Минфин РФ ожидает, что благодаря более быстрому восстановлению российской экономики в 2021 году бюджет получит около 500 миллиардов рублей дополнительных ненефтегазовых доходов,... ПРАЙМ, 20.04.2021
бюджет, минфин рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает, что благодаря более быстрому восстановлению российской экономики в 2021 году бюджет получит около 500 миллиардов рублей дополнительных ненефтегазовых доходов, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.
"Учитывая, что восстановление экономики и налоговой базы идет быстрее, чем мы ожидали, и дополнительные доходы мы получаем уже сейчас, а не в конце 2021 года, как ожидали раньше, этот прирост налогов создает пространство для того, чтобы его направить на приоритеты. В этом году в соответствии с текущими оценками мы ожидаем около 500 миллиардов рублей дополнительных ненефтегазовых доходов", — сказал он в интервью агентству Рейтер.
Замминистра добавил, что при средней цене нефти Urals 60 долларов за баррель в 2021 году бюджет дополнительно получит от нефти и газа около 1,5 триллиона рублей, которые позволят сократить общий размер дефицита бюджета с заложенных 2,76 триллиона рублей, или 2,4% ВВП.
Минфин закладывал в бюджет на текущий год цену нефти в 45,3 доллара за баррель.