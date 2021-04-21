МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 23 (2263).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5700-У от 11.01.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 22 мая 2018 года № 4801-У "О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62980 от 2.04.2021, вступает в силу с 1.11.2021/;

— указание № 5702-У от 11.01.2021 "О порядке и сроках передачи репозитарием сведений из реестра договоров в другой репозитарий по требованию клиента репозитария" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63000 от 6.04.2021, вступает в силу с 1.10.2021/;

— указание № 5723-У от 2.02.2021 "О внесении изменения в пункт 4.14 Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам /депозитам/, депозитных счетов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62927 от 30.03.2021, вступает в силу со дня опубликования/;

— указание № 5748-У от 3.03.2021 "О признании утратившими силу Указания Банка России от 3 июля 2018 года № 4846-У и Указания Банка России от 30 ноября 2020 года № 5639-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62988 от 5.04.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-651 от 13.04.2021 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 2 апреля 2021 года № ОД-535";

— приказ № ОД-663 от 14.04.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 25 декабря 2020 года № ОД-2173";

— приказ № ОД-678 от 15.04.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 12 марта 2021 года № ОД-360";

— приказ № ОД-685 от 15.04.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 10 декабря 2020 года № ОД-2050";

— приказ № ОД-689 от 16.04.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью БАНК "НЕЙВА" ООО /г. Екатеринбург/";

— приказ № ОД-690 от 16.04.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью БАНК "НЕЙВА" ООО /г. Екатеринбург/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-691 от 16.04.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" /акционерное общество/ АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" /г. Москва/";

— приказ № ОД-692 от 16.04.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" /акционерное общество/ АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-695 от 16.04.2021 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Нордеа Банк" АО "Нордеа Банк" /г. Москва/";

— приказ № ОД-706 от 19.04.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 26 марта 2021 года № ОД-475";

— приказ № ОД-712 от 20.04.2021 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 9 апреля 2021 года № ОД-619";

— информационное письмо № ИН-01-12/23 от 13.04.2021" "О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и /или/ наличных операций";

— информационное письмо № ИН-014-12/24 от 14.04.2021"О продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Йемена".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.03.2021; количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.04.2021; сведения о регистрации и лицензировании кредитных организаций в 1 квартале 2021 г; сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации АО "НЕФТЕПРОМБАНК"; сообщение об исключении АО РНКО "ХОЛМСК" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.